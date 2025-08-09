«Me ató y me pegó con guantes de boxeo»: la brutal denuncia de una modelo contra un futbolista

«Esta soy yo, Jannah Nebbeling, atada a una escalera, torturada y completamente aislada del mundo», dijo la mujer en un video donde publicó los abusos de su expareja.

Fuente: RT

La modelo brasileña Jannah Nebbeling denunció al futbolista paraguayo Jorge Báez por abuso sexual, tortura, intento de feminicidio, privación ilegítima de libertad, violencia física y de género, además de daño psicológico, crímenes que se habrían cometido durante el tiempo en que la joven fue pareja del deportista.

Nebbeling, quien fue novia de Báez durante al menos tres años, indicó a través de un video divulgado en redes, que la mayor parte de ese tiempo estuvo sometida por el futbolista mientras vivían en Paraguay. «Me ató a una escalera con sogas, me pegó con guantes de boxeo y me mordió la mano», comentó la mujer sobre uno de los peores episodios de violencia que sufrió.

La joven, de 29 años, detalló que el deportista, de 34, la mantenía intimidada y no le permitía tener amigas ni hablar con otras personas que él no conociera, especialmente si eran hombres. Báez se habría aprovechado de que la modelo se encontraba sola en ese país suramericano y no podía recibir ayuda de nadie porque él solo le permitía tener contacto con sus conocidos.

A lo largo del video, la víctima muestra varias fotos de los moretones y heridas que le dejaba Báez cada vez que la golpeada. Incluso aparece el momento cuando la ató por horas a la escalera. «Esta soy yo, Jannah Nebbeling, atada a una escalera, torturada y completamente aislada del mundo», comentó la mujer, quien señaló que su exnovio abusaba sexualmente de ella cuando quedaba inconsciente producto de las golpizas.

La modelo intentó denunciar las agresiones de Báez ante la justicia paraguaya. En una consulta médica le notificó al médico tratante sobre su situación. Aprovechó que el deportista no había entrado al consultorio porque tuvo que atender una llamada telefónica. Sin embargo, el doctor le sugirió que no lo denunciara porque podría enfrentar peores consecuencias, al afirmarle que el futbolista compraría a la policía y luego arremetería contra ella.

«Quebrar» el silencio

Jannah logró escapar de la «cárcel privada» que había diseñado Báez contra ella. Tomó un autobús hacia Brasil, en un viaje que duró más de 40 horas, y al llegar a su país natal, lo denunció. Sin embargo, la justicia brasileña y la paraguaya siguen sin actuar contra el deportista, motivo por el que ella decidió «quebrar» su silencio y difundir su caso en redes sociales.

«Las mujeres merecemos ser oídas y atendidas», indicó la víctima, quien espera que la justicia paraguaya y brasileña hagan lo necesario para castigar a Báez, del que afirma también ha sido agresor de «muchas otras mujeres», pero sigue impune porque se encuentra protegido por el simple hecho de «ser jugador» y «tener mucho dinero».

«La violencia contra las mujeres no tiene fronteras. No más machismo opresor», expresó Nebbling, quien pide apoyo para las mujeres que a diario son víctimas de la violencia de género y de casos de feminicidios. «Quiero justicia. Por mí, por cada mujer silenciada y por aquellas que ya no están vivas para hablar», dijo.

Según la prensa paraguaya, la pareja mantuvo una relación formal entre 2022 y 2024. Las agresiones, según Nebbeling, se mantuvieron en forma de acoso continuó hasta después de su separación, con mensajes amenazantes de Báez que le llegaron hasta julio de 2025.

Báez aún no ha sido imputado por estos hechos y se mantiene en silencio. Su postura, habrían afirmado personas cercanas a su entorno, sería la de no dar declaraciones públicas a menos que un tribunal lo convoque formalmente por la denuncia.