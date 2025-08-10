Merz lleva semanas animando a Trump para que intensifique las sanciones a Rusia

Fuente: https://actualidad.rt.com

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este domingo que lleva semanas solicitándole al presidente de EE.UU., Donald Trump, que sea más estricto con la imposición de las sanciones a Rusia.

«Se han anunciado sanciones por parte de Estados Unidos, pero aún no se han implementado. Si se implementaran, tendrían un impacto significativo en la economía rusa. Llevo semanas animando a Trump a que lo haga. Ahora claramente quiere tomar medidas decisivas, pero primero quiere dialogar», señaló Merz.

Vladímir Putin y Donald Trump se reunirán el próximo viernes 15 de agosto en el estado estadounidense de Alaska.

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, explicó que se escogió Alaska como lugar para la cumbre porque Rusia y EE.UU. son «vecinos cercanos y comparten frontera», por lo que «parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering», que separa el territorio ruso de Alaska. Al mismo tiempo, el funcionario resaltó que «en Alaska y el Ártico se cruzan los intereses económicos de Rusia y Estados Unidos».

Mientras tanto, Ucrania y Europa han manifestado en privado su preocupación por la próxima reunión entre los presidentes de Rusia y de EE.UU. Su inquietud radica en que Trump pueda aceptar las propuestas de Putin para resolver el conflicto ucraniano sin tener en cuenta sus posiciones.