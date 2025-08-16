Miles de efectivos, un submarino nuclear y destructores: gran despliegue de EEUU en torno a Latinoamérica para combatir cárteles

Según funcionarios del Departamento de Defensa estadounidense, se trata de una demostración de fuerza que busca enviar un mensaje de disuasión a los grupos vinculados al tráfico de drogas.

El Ejército de Estados Unidos ha enviado más de 4.000 infantes de marina y marineros a aguas que rodean Latinoamérica y el Caribe, como parte del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para combatir a los cárteles de la droga.

El despliegue incluye el Grupo Anfibio Listo de Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines, un avión de reconocimiento P-8 Poseidon, varios destructores, un submarino de ataque de propulsión nuclear y un crucero con misiles guiados, según dijeron dos representantes anónimos del Departamento de Defensa estadounidense a CNN.

Los funcionarios enfatizaron que esta acumulación de efectivos es, principalmente, una demostración de fuerza con la que se busca enviar un mensaje de disuasión a los carteles. Sin embargo, tener los activos militares listos brinda más opciones si Trump ordena una acción militar.