Militares y policías resguardan material electoral y recintos en el trópico de Cochabamba antes de la jornada electoral

Por Marco Antonio Belmonte

Fuente: Visión 360

Efectivos militares y policiales resguardan el material electoral y los recintos de votación en el Trópico de Cochabamba, con miras a la jornada de elecciones nacionales de este domingo en esa región.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Según un reporte de la red televisiva Unitel desde Villa Tunari, y específicamente desde el Colegio San Antonio, todas las maletas electorales se encuentran en aulas selladas con precintos de seguridad, luego de que el material llegara a su destino a las 22.00 del viernes. En todas las unidades educativas del trópico de Cochabamba se desplegó personal de la Policía Militar para su resguardo.

De acuerdo con otro reporte de la red Uno, este viernes comenzó la distribución de 2.057 maletas electorales hacia el área rural de Cochabamba, a las que se suman ocho que fueron enviadas con anterioridad, totalizando 2.065. Este sábado es el turno del área urbana, con 4.281 maletas, para alcanzar un total de 6.346 en todo el departamento.

Cada maleta contiene actas, papeletas y material de seguridad, y es acompañada por un doble sistema de monitoreo: uno que registra la entrega y custodia del material, y otro que, a través de aplicaciones instaladas en los celulares de notarios, choferes y custodios, permite seguir en tiempo real la ruta hasta el recinto de votación.

El operativo no está exento de dificultades. En zonas fluviales del Chapare, el bajo nivel del agua en los ríos ha complicado el traslado del material electoral. “El agua apenas llega a la cintura y el peso de las maletas complica el cruce. Estamos buscando rutas alternativas y adelantando el transporte para evitar riesgos”, informaron desde el Tribunal Electoral Departamental (TED).