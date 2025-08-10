Misa central y procesión marcan el segundo día de la fiesta de Urkupiña en Cochabamba

Fuente: Unitel

La festividad de Urkupiña, en el municipio cochabambino de Quillacollo, continúa este domingo con una serie de actividades. El segundo día de la fiesta religiosa comenzará con la misa de eucaristía a las 9:00 y, posteriormente la misa central a las 11:00 seguida de la procesión de la imagen de la Virgen de Urkupiña.

Se prevé la llegada de las principales autoridades departamentales y varios invitados nacionales, además de candidatos a la presidencia.

Las 75 fraternidades también harán su paso por el mismo recorrido de la Entrada Folklórica, que ayer congregó a miles de bailarines y de visitantes.

A media noche de este domingo partirá la peregrinación al Cerro de Cota, donde se encuentra el santuario de la Virgen.

El lunes a las 5:00 será la primera misa de peregrinos, a las 6:00 la segunda misa y para las 11:00 se prevé la peregrinación de la imagen de la Virgen de Urkupiña al Calvario. Su retorno está previsto para las 17:00 al templo parroquial de San Idelfonso.

Ayer, la Entrada Folklórica culminó pasada la medianoche. La Policía, que movilizó más de 3.000 efectivos para brindar seguridad en la fiesta, dará un informe de evaluación las próximas horas.