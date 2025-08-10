Morales analiza convocar a los candidatos presidenciales a un debate en Lauca Ñ

“He estado pensando, soy capaz de convocar a un debate acá en Lauca Ñ a todos los candidatos, para un programa. Que vengan a debatir conmigo, todos, los 8 o 10 candidatos”, afirmó Morales

El expresidente Evo Morales afirmó que analiza convocar a los candidatos presidenciales a un debate en Lauca Ñ y sostuvo que todas las propuestas de estos tienen un carácter fondomonetarista.

“He estado pensando, soy capaz de convocar a un debate acá en Lauca Ñ a todos los candidatos, para un programa. Que vengan a debatir conmigo, todos, los 8 o 10 candidatos”, afirmó Morales en su programa dominical en Radio Kawsachun Coca.

Sus declaraciones se producen a una semana antes de las elecciones en momento de especial enrarecimiento de la campaña. Se da por descontado que ningún candidato tomará en serio esta propuesta de Morales.

El expresidente aseguró que las propuestas de los otros candidatos para resolver el déficit fiscal son “fondomonetaristas” y afirmó que está preparado para afrontar el tema sin recurrir a créditos internacionales.

“Nosotros estamos preparados a enfrentar el déficit fiscal sin emisión monetaria, sin créditos internacionales gracias a un pequeño equipo técnico. Y estamos dispuestos a enfrentar el déficit fiscal sin impuestos. Ya hace tiempo, hace dos años o un año hemos planteado reforma tributaria para garantizar imposición privada nacional e internacional. Ahora todas las propuestas son fondosmonetaristas”, afirmó Morales.

El exmandatario está inhabilitado para candidatear de por vida.

Morales, quien sin éxito intentó participar en los comicios del 17 de agosto para buscar su cuarto mandato, llamó a la población a votar nulo. Además, pidió a la ciudadanía resguardar el voto nulo desde las mesas.

«Yo quiero aprovechar esta oportunidad, compañeras, compañeros, cuidar desde las mesas el voto nulo, aunque no tenemos delegado oficial, darnos la forma de cómo cuidar”, dijo este domingo.

