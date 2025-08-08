Motociclista muere tras caer a cañadón de 80 metros en La Paz, reporta Bomberos

Motociclista muere tras caer a cañadón de 80 metros en La Paz, reporta BomberosCategorías Seguridad, VideosEtiquetas 08/08/2025 El operativo de rescate del cuerpo duró más de cinco horas debido a la dificultad de acceso, informó Bomberos <br /> <br /> Fuente: Unitel Un motociclista de aproximadamente 30 años murió tras caer a un cañadón de 80 metros de profundidad en la localidad de Yanacachi, en la zona de los Yungas de La Paz, informó Bomberos de la Policía. Según el reporte, el hombre estaba camino a la ciudad de La Paz, en la ruta a Chulumani, donde se presume que perdió el control debido a la estrechez del camino. eju.tv El jefe departamental de Bomberos, Pavel Tovar, informó que los familiares acudieron por ayuda luego de que el hombre no llegó a su casa en el tiempo previsto. Se presume que cayó al cañadón en horas de la noche del jueves. La zona del hecho fue hallada por comunarios. [Foto: Bomberos] / El operativo de rescate del motociclista. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas El operativo de rescate duró más de cinco horas debido a la dificultad de acceso a la zona. El cuerpo fue entregado a los familiares y la Policía inició una investigación. El jefe de bomberos dijo que se presume que el motociclista dio paso a otro vehículo y por la estrechez de la vía terminó cayendo al cañadón.