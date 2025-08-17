Muere Terence Stamp, icono de los 60 y villano de «Superman»

Stamp interpretó al General Zod, el archienemigo del «Hombre de Acero» en «Superman» y «Superman II». También es reconocido por su papel en «Priscilla, reina del desierto».

Imagen: Raimund Müller/IMAGO

Fuente: DW

El actor británico Terence Stamp, villano de Superman y protagonista de Priscilla, reina del desierto, falleció a los 87 años, anunció su familia este domingo (17.08.2025), citada por medios de prensa.

«Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor y como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años», declaró.

Desde Teorema, del director italiano Pier Paolo Pasolini, hasta La guerra de las galaxias, de George Lucas, el ícono de los años 60 cautivó tanto al público del cine independiente como el de Hollywood con su magnética presencia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

De origen obrero y nacido el 22 de julio de 1938, Stamp rodó unas 50 películas a lo largo de su carrera, que abarcó diversos géneros.

Imagen: Mary Evans/AF Archive/Steel Mill Pictures/IMAGO

Con Billy Budd, tuvo una nominación al Oscar al Mejor de Reparto y ganó un Globo de Oro al Mejor Actor Revelación.

Con sus seductoras interpretaciones de villanos melancólicos, ganó el Premio al Mejor Actor en Cannes en 1965 por su papel de psicópata en El Coleccionista, una retorcida historia de amor de William Wyler.

Stamp continuó su carrera con algunos de sus papeles más populares, incluyendo al General Zod, el archienemigo del «Hombre de acero» en Superman (1978) y Superman II (1980).

Le siguieron otros papeles, como el de Bernadette, una mujer transgénero en Priscilla, reina del desierto (1994), y alternó entre producciones de gran presupuesto como Star Wars y películas independientes como The Hit, de Stephen Frears.

rr afp/reuters/ap

Fuente: DW