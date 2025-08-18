Murió Kseniya Alexandrova, ex concursante de Miss Universo, tras accidente de tráfico con un alce en Rusia

Testigos que transitaban por el lugar detuvieron sus vehículos y brindaron ayuda, de acuerdo a lo que comentó el esposo de Kseniya Alexandrova al citado medio ruso.

Los servicios de emergencia arribaron aproximadamente quince minutos después y trasladaron a la modelo a un hospital de Moscú.

Permaneció internada por lesiones cerebrales graves hasta el 12 de agosto, cuando se confirmó su fallecimiento a raíz de complicaciones asociadas al accidente.

La agencia de modelos Modus Vivendis, que representaba a Alexandrova, confirmó la noticia del deceso en una publicación en redes sociales.

El esposo de Alexandrova relató que el animal apareció de manera súbita, sin tiempo para reaccionar, mientras la modelo se encontraba de copiloto (Instagram/@kseniyaalexandrova) El esposo de Alexandrova relató que el animal apareció de manera súbita, sin tiempo para reaccionar, mientras la modelo se encontraba de copiloto (Instagram/@kseniyaalexandrova)

“Con profunda tristeza informamos que nuestra colega y amiga, la modelo Kseniya Alexandrova, falleció ayer por la noche”.

Y el comunicado añadió: “Kseniya sabía inspirar, apoyar y dar calidez a todos los que la rodeaban. Para nosotros, permanecerá siempre como símbolo de belleza, bondad y fortaleza interior”.

Cabe destacar que Kseniya Alexandrova se había casado cuatro meses antes del accidente.

“Recuerdo cada segundo y parece que sigo viviendo todo ese torbellino de emociones”, compartió la modelo en abril a través de su perfil de Instagram.

El texto acompañaba imágenes del matrimonio celebrado con su esposo.

La ex Miss Rusia representó a su país en el concurso internacional Miss Universo 2017 y se desempeñaba como psicóloga y terapeuta (Instagram/@kseniyaalexandrova) La ex Miss Rusia representó a su país en el concurso internacional Miss Universo 2017 y se desempeñaba como psicóloga y terapeuta (Instagram/@kseniyaalexandrova)

¿Quién era Kseniya Alexandrova?

Nacida en Rusia en 1995, Kseniya Alexandrova compitió en diversos certámenes de belleza. En 2017 fue elegida primera finalista del concurso Miss Rusia y ese mismo año representó a su país en el certamen internacional Miss Universo.

Aunque no logró entrar en el grupo de las 16 finalistas, su participación la posicionó como una figura conocida en el entorno del modelaje y la televisión rusa.

Alexandrova se graduó en finanzas y crédito en la Universidad Rusa de Economía Plekhanov. Posteriormente obtuvo el título de psicóloga en la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú.

Ejercía la profesión de terapeuta y abordaba en sus redes sociales temas vinculados a la salud mental. En abril de 2025 compartió en Instagram:

“Si me preguntan por qué la gente acude más a terapia, la ansiedad sería una de las primeras razones. A veces esa inquietud se disfraza de tensión física, fatiga, deseo de controlar todo e incapacidad para decidir”.

Además de su carrera en las pasarelas, la modelo abordaba en redes sociales temas de salud mental y recomendaba actividades para el bienestar físico (Instagram/@kseniyaalexandrova) Además de su carrera en las pasarelas, la modelo abordaba en redes sociales temas de salud mental y recomendaba actividades para el bienestar físico (Instagram/@kseniyaalexandrova)

El perfil de Kseniya Alexandrova incluía intereses relacionados con el bienestar físico. En diciembre de 2024 recomendó a sus seguidores una nueva academia de pilates en Moscú.

“En Sadovye Kvartaly abrió un estudio nuevo y lo agrego a mi lista de favoritos: es acogedor, con mucho estilo y transmite una atmósfera especial”, relató la modelo al compartir una fotografía junto a una pelota de ejercicios.

La muerte de Alexandrova impactó al sector del modelaje y a quienes la seguían en redes sociales.

“Lamentamos sinceramente y expresamos nuestras condolencias a familiares y amigos, y a todos quienes tuvieron la suerte de conocer a Kseniya”, concluyó Modus Vivendis en su pronunciamiento oficial.