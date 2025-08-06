«Muy buenas conversaciones»: Trump sobre la reunión entre Putin y Witkoff

Previamente, el mandatario estadounidense calificó la conversación como «muy productiva».

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha pronunciado sobre el encuentro entre su homólogo ruso, Vladímir Putin, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, que se ha celebrado este miércoles en Moscú.

«Tuvimos hoy unas conversaciones muy buenas con el presidente Putin y hay grandes posibilidades de que podamos estar cerrando el camino», afirmó el mandatario en referencia al conflicto ucraniano. Trump no descartó la posibilidad de una reunión con Putin y el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski.

«Bueno, hay muchas posibilidades de que lo hagan. Aún no hemos determinado dónde», reveló. «Este camino ha sido largo y sigue siendo largo, pero hay muchas posibilidades de que haya un encuentro muy pronto», agregó el actual inquilino de la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, admitió que no se precipitaría a calificar el encuentro como un «gran avance». «Quiero decir que hemos estado trabajando en esto por mucho tiempo», manifestó Trump, haciendo hincapié en que mientras el conflicto ucraniano continúa, «hay miles de jóvenes muriendo».

Previamente, el mandatario acudió a sus redes sociales para comentar las conversaciones entre Putin y Witkoff, — que duraron aproximadamente tres horas—, afirmando que fue «una reunión muy productiva». «¡Se lograron grandes avances!», escribió el mandatario estadounidense en Truth Social.

Además, Trump indicó que, tras el encuentro, informó a varios aliados europeos. «Todos están de acuerdo en que esta guerra debe llegar a su fin, y trabajaremos para lograrlo en los próximos días y semanas», subrayó.

Reunión «útil y constructiva»

Por su parte, desde el Kremlin comunicaron que el encuentro fue «útil y constructivo». Se abordaron temas como el conflicto ucraniano y «las perspectivas de un posible desarrollo de cooperación estratégica» entre Moscú y Washington, según detalló el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov.

En lo que respecta al conflicto en Ucrania, Moscú transmitió «algunas señales». «Y se han recibido las señales correspondientes del presidente Trump», indicó el alto cargo. A su vez, Kiril Dmítriev, representante especial de la Presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros, afirmó que «el diálogo prevalecerá», al mismo tiempo que expresó su esperanza de continuarlo entre Washington y Moscú. «El diálogo constructivo entre Rusia y EE.UU. continúa», escribió Dmítriev en redes sociales.

¿Una reunión entre Trump y Putin?

Por otro lado, tras el encuentro de Witkoff con Putin, NYT, citando fuentes familiarizadas con los planes del presidente estadounidense, informó que Trump quiere reunirse con su par ruso tan pronto como la próxima semana. Según las fuentes, el mandatario estadounidense reveló sus planes en una llamada con líderes europeos el miércoles. En la llamada, Trump aseveró que primero quiere reunirse con Putin y luego organizar un encuentro con él mismo, Putin y el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski.

Witkoff visitó la capital de Rusia en medio de repetidas amenazas por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, de introducir aranceles y otras restricciones económicas a Moscú si no se alcanza un acuerdo de paz con Kiev. No obstante, el inquilino de la Casa Blanca admitió que las autoridades rusas saben evitar las sanciones y mitigar sus consecuencias y dudó de la eficacia de nuevas restricciones económicas contra Rusia para lograr resultados en el conflicto ucraniano.