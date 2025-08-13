Nacional Seguros busca precautelar la salud del adulto mayor en Bolivia

La compañía reafirma su compromiso con la salud y bienestar de una población históricamente vulnerable y poco protegida.

Bolivia.- Actualmente en Bolivia, miles de personas mayores carecen de protección financiera ante emergencias médicas, enfermedades o accidentes, lo que las deja en una situación de alta vulnerabilidad. Por eso, garantizarles atención oportuna, seguimiento de enfermedades y apoyo en emergencias significa también proteger su dignidad y bienestar emocional, además de brindar tranquilidad a sus familias.

“El cuidado del adulto mayor es, hoy más que nunca, una prioridad que debe unir a empresas, instituciones y sociedad en general. Somos el mejor compañero de vida para nuestros clientes, ya que nuestra prioridad son las personas. En este caso, nuestros queridos adultos mayores, quienes sabemos que necesitan de mucho amor, cuidado y protección”, explica Nadia Eid, Gerente Nacional de Comunicación y de Clientes de Nacional Seguros.

Consciente de esta realidad, el equipo de Nacional Seguros ha desarrollado el primer seguro en el país creado para proteger específicamente a personas de la tercera edad. Por eso, “Salud Total Adulto Mayor” marca un hito en el acceso a la protección y atención integral a una población históricamente vulnerable y poco protegida.

El seguro contempla beneficios enfocados en la prevención, detección temprana y tratamiento de enfermedades, así como asistencia en casos de emergencia. La cobertura fue diseñada tomando en cuenta las necesidades reales de las personas mayores.

Este seguro ofrece tres opciones de cobertura y dos planes, uno exclusivo con la Clínica de las Américas y otro mixto, con servicios ambulatorios en la red de prestadores médicos de Nacional Seguros o bajo reembolso y el servicio hospitalario en la Clínica de las Américas.

“Son tiempos difíciles en los que nuestros adultos mayores merecen vivir con tranquilidad, sabiendo que cuentan con apoyo y atención oportuna cuando más lo necesitan. Tenemos el compromiso con el país de promover una cultura de prevención y protección a través del acceso universal de seguros a todos los bolivianos”, finaliza Nadia Eid.

