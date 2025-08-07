Niño que murió carbonizado se refugió bajo una mesa porque la puerta de su casa estaba cerrada, señala bombero

El incendio en una vivienda de Yacuiba se cobró la vida de un pequeño de 6 años, las causas que provocaron el fuego aún son investigadas.

Fuente: Unitel

La muerte de un niño de tan solo 6 años de edad producto de un incendio al interior de su vivienda en el municipio de Yacuiba, Tarija, aún se encuentra en etapa de investigación y la Unidad de Bomberos busca determinar el origen del siniestro. "Ya la dirección departamental ha recibido las directrices del Ministerio Público justamente para poder identificar cuáles habían sido las causas o las posibles hipótesis que podríamos manejar para la ignición del el fuego", dijo a UNITEL mayor Gonzalo Ojeda, director departamental de bomberos de Tarija. De acuerdo al informe que maneja esta unidad, el niño que se encontraba al interior de este inmueble, aparentemente durmiendo, intentó salir del lugar para ponerse a salvo, pero no lo logró. "El niño ha intentado salir, pero al no poder porque estaba asegurado, ha buscado algún refugio que ha sido bajo la mesa", manifestó. Según el jefe policial, fue el padre del menor quien lo encontró sin vida, debajo de objetos que se habían quemado por el fuego. "Había bastante humo y el papá empieza a buscar debajo de las cosas que ya se habían quemado y es ahí donde lo encuentra al menor acurrucado", lamentó.