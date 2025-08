«No puedo ni comer un plato de comida, que genera suspicacia», dice Mariana Prado

Mariana Prado en una salida de campaña. Foto: RRSS de la candidata

La candidata a la vicepresidencia de Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), Mariana Prado, denunció este viernes hostilidad en su contra, pero asegura que no se doblegará. “No puedo ni respirar, no puedo ni comer un plato de comida, que ya genera suspicacia”, declaró.

“Hay momentos que abro las redes y quiero llorar, o sea francamente quiero llorar. Me afecta muchísimo. Trato de engrosar la piel, pero me duele mucho y más por mi familia”, dijo la candidata, en entrevista con Erbol.

Explicó que le gustaría recibir cuestionamientos sobre su posición política o gestión como Ministra de Planificación, pero el 90% de los ataques se abocan a aspectos como su físico y hasta la forma en que come.

“O sea no puedo ni respirar, no puedo ni comer un plato de comida, que ya genera suspicacia. Las redes construyen esta imagen de antipatía, de desprecio y eso a mí me duele muchísimo”, expresó.

Prado también se refirió al informe de la Coordinadora de la Mujer, que identificó su caso como de acoso político, al igual que de otras postulantes que han sufrido violencia de parte de actores políticos y en las redes. “No puede ser que la participación de la mujer en la política sea una cosa tan dura, sea algo que afecte a la imagen personal de una manera tan nociva”, reflexionó.

Ayer, jueves, organizaciones defensoras de la mujer pidieron a la Fiscalía y el Órgano Electoral que sancione a los autores del acoso político y discurso de odio, en particular en cinco casos que consideran emblemáticos: Eva Copa, Mariana Prado, Susana Bejarano, Toribia Lero y Karla Robledo.

La posición fue expresada por la Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, quien explicó que se ha identificado estos cinco casos de violencia hacia la mujer gracias al monitoreo del Observatorio de Género respecto a las elecciones generales.

Según Sánchez, los hombres candidatos no tienen estos tipos de cuestionamientos que sufren las mujeres.

“Las insultan por el hecho de ser mujeres. No hemos visto a ningún candidato que lo cuestionen porque son hombres, o que se lo cuestione porque tiene una pancita muy grande, o porque es calvo, o porque no se cuida”, mencionó.

Según dijo Prado, estos ataques no sólo vienen de manera externa a la Alianza Popular, sino también desde el interior.