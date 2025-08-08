Nuestro ‘segundo corazón’ es clave para una buena salud ¿Cómo activarlo?

Fuente: https://actualidad.rt.com

El corazón se considera uno de los órganos más importantes, ya que es el responsable de bombear sangre constantemente por todo el cuerpo, transportando oxígeno y nutrientes a todas las células y tejidos. No obstante, en nuestro organismo también opera un «segundo corazón», aunque no está ubicado en la cavidad torácica.

El músculo sóleo, situado en la parte baja de cada pantorrilla, es indispensable para permanecer de pie y caminar. A pesar de ello, este órgano también desempeña una función importante para que la sangre desafíe la fuerza de la gravedad y ascienda desde los pies hasta el corazón. Es por esto que es considerado como nuestro segundo corazón.

¿Cómo funciona ese músculo?

El sóleo, también conocido como ‘corazón periférico’, se activa cada vez que damos un paso. El peso corporal comprime las venas profundas de la planta del pie al momento de apoyarlo en el suelo, impulsando la sangre en su interior hacia la pantorrilla.

Posteriormente, al levantar el talón, el sóleo comprime las venas profundas de las piernas, ocasionado que la sangre continúe subiendo hasta llegar al corazón. El ritmo de bombeo de este segundo corazón se ajusta dependiendo a la velocidad que se mueven las piernas. Como resultado, presionará más rápido las venas profundas en esta zona.

¿Por qué es importante?

Teresa Wu, especialista en medicina vascular de la Clínica Cleveland (Ohio) explica que, cuando una persona pasa largos periodos sentada o de pie, la presión en las venas puede aumentar y dañar gradualmente las venas de las piernas. Esto termina por volverlas más permeables, favoreciendo la acumulación de sangre en las extremidades inferiores.

La pérdida de la función de bombeo del músculo de la pantorrilla puede derivar en síntomas de enfermedad venosa crónica, como hinchazón y aparición de varices. Wu alerta que la complicación más grave, aunque poco frecuente, es la formación de un coágulo sanguíneo.

¿Cómo activar este segundo corazón?

La cardióloga Sharonne Hayes, de la Clínica Mayo (Minnesota), aconseja que para activar el sóleo de la pantorrilla solo se necesita caminar, descansando al menos una o dos veces por hora. Por su parte, Wu sugiere flexionar los dedos del pie hacia arriba y hacia abajo, un movimiento que imita el acto de caminar, en caso que se encuentre en una posición que no permita levantarse, como estar sentado en el asiento de un avión.

Asimismo, menciona que el elevar las piernas también puede ayudar, especialmente en personas que ya presentan síntomas de enfermedad venosa crónica. Se recomienda hacer estas elevaciones de 15 a 30 minutos por la noche mientras se está en la cama, reposando las piernas sobre la almohada. Las medias de compresión son una alternativa para aquellos que pasan mucho tiempo sentados.