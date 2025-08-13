“Nunca más voy a permitir bloqueos en Bolivia”, dice Manfred en su cierre de campaña en Cochabamba

El candidato de APB-Súmate estuvo acompañado por su vicepresidenciable, Juan Carlos Medrano. La actividad se realizó en la zona de Cala Cala.

<br /> <br />

Fuente: Unitel

El candidato de APB-Súmate, Manfred Reyes Villa, cerró campaña electoral la noche de este miércoles en la zona de Cala Cala, en Cochabamba, señalando que no permitirá más bloqueos en el país y que consolidará la estabilidad económica con su plan de Gobierno.

“Nunca más voy a permitir bloqueos en Bolivia. Eso lastima la patria, perjudica. Ni voy a permitir ningún abusivo de nuestras niñas, ningún Evo Morales que venga a abusar. Vas a estar preso. No vas a amenazar al pueblo. No te vas a dar el lujo de amenazar a los bolivianos. Voy a estirar la mano del diálogo, pero el que no quiera, se atiene a las consecuencias conmigo”, dijo Reyes Villa en el acto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El candidato de APB-Súmate estuvo acompañado por su vicepresidenciable, Juan Carlos Medrano, quien también tomó la palabra para cerrar la campaña a nivel nacional.

Reyes Villa dijo que no entregará las riquezas del país y ratificó su promesa de traer 10.000 millones de dólares con el uso del 3% de las reservas de litio.

Afirmó que buscará la reconciliación nacional y que “basta de persecuciones y de presos políticos”.

También prometió más recursos par las regiones y las ciudades intermedias, y traer gasolina y diésel a 5 bolivianos por litro.