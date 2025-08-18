Oposición controlará el Senado y deja al MAS y al bloque popular cerca de quedar fuera de la Cámara Alta, según el conteo rápido

Si bien aún hay plazas por definir en algunos departamentos, la representación del bloque popular quedaría fuera de esta instancia legislativa, de acuerdo con la lectura de analistas.

Fuente: Unitel Según los resultados del conteo rápido al 96%, en la nueva composición de la Cámara de Senadores, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtendría 13 senadores; la Alianza Libre alcanzaría 11 representantes. eju.tv



Mientras que a Alianza Unidad alcanzaría a 6 senadores y APB-Súmate lograría 1 curul, al igual que restan 5 escaños por definir, distribución con mayoría opositora y sin presencia del bloque popular. Analistas sostienen que este escenario podría consolidar una nueva correlación de fuerzas en el país, dejando fuera del Senado a una corriente política que tuvo protagonismo en gestiones anteriores.

Por departamento En Santa Cruz, se proyectan 2 senadores de Libre, 1 del PDC y 1 de Unidad. En La Paz, hay 2 senadores del PDC asegurados y otros 2 escaños aún en disputa entre PDC, Libre y Unidad. En Cochabamba, se perfila un senador para cada uno: Libre, PDC, y Súmate, con un curul más por definirse entre Libre y el PDC. En Potosí: PDC (2), Libre (1) y otro aún en disputa entre ambas fuerzas. En Oruro: PDC (3) y Libre (1). En Chuquisaca, la proyección es de 2 senadores para Libre y 2 para el PDC. En Tarija: Unidad (2), Libre (1) y PDC (1). En Beni, Unidad (2), Libre (1) y el último sigue en disputa entre Unidad, Libre y el PDC. En Pando: Libre (2), Unidad (1) y PDC (1).