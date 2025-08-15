Oriente Petrolero anunciará el nombre de su entrenador este viernes

El secretario general del equipo refinero, Gustavo Gutiérrez, afirmó que ya tiene el nombre del elegido, pero que lo anunciará en las próximas horas.

Esmir Cortez Becerra

Fuente: eldeber.com.bo

Cuatro días después de quedar sin director técnico, Oriente Petrolero anunciará el nombre del nuevo estratega del primer plantel en las próximas horas. “Mañana lo voy a decir (por este viernes), ya lo tengo aquí (señalando su cabeza)”, dijo Gustavo Gutiérrez ante la consulta de sus seguidores en una transmisión que hizo en su cuenta de TikTok.

Gutiérrez respondió preguntas de los hinchas Albiverdes, que estuvieron atentos a sus despuestas. Reiteró que Oriente tendrá su estadio y que en el club hay “ratas” que se encargará de sacarlas. Su transmisión duró más de 20 minutos.

No dio pistas del nuevo entrenador, pero reiteró en varias ocasiones que “mañana (por este viernes) les voy a decir”. También fue consultado por su voto en las Elecciones Generales 2025. Sobre este tema señaló que “ya todos saben”.

Oriente se quedó sin DT el pasado 11 de agosto cuando Gualberto Mojica dejó la dirección técnica del primer plantel. En esa oportunidad, el propio Gutiérrez también anunció la salida de Mojica, primero en Tik Tok, y horas después el club emitió un comunicado oficial.

En redes sociales se especuló los nombres de los bolivianos, Álvaro Peña, Víctor Hugo Antelo y Edwin Sánchez, demás de los extranjeros César Farías, de Venezuela y Miguel Ponce, de Chile; sin embargo, la última palabra la tendrá el propio Gutiérrez en la jornada de este viernes.

El próximo partido de Oriente será el 22 de agosto, ante Always Ready (15:00) en el estadio de Villa Ingenio. Este partido será por el campeonato Todos contra Todos de la División Profesional.