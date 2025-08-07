Oriente quiere que Blooming también juegue en el estadio de Real Santa Cruz

Gustavo Gutiérrez aseguró, en conversación con El Deber Sports, que están abiertos al diálogo para que ambos clubes utilicen el estadio y detalló las inversiones realizadas en el recinto.

Jaime Paniagua

Fuente: eldeber.com.bo

Gustavo Gutiérrez, secretario general de Oriente Petrolero, conversó con El Deber Sports sobre el contrato de alquiler del estadio Real Santa Cruz, la posible presencia de Blooming en el mismo recinto y el estado actual de las refacciones. «Nosotros queremos que juegue Blooming. Desde el principio, cuando firmamos el contrato, queríamos que juegue», afirmó.

Explicó que inicialmente había una cláusula que impedía que otro equipo utilizara el estadio, pero fue removida: «Nosotros hablamos con Real Santa Cruz porque había una cláusula en el contrato que decía que solo podía jugar Oriente, no otro equipo. Hicimos anular esa cláusula para que juguemos los dos equipos cruceños.»

Sobre la exclusividad, aclaró que «es por un tema de conciertos, para que no haya otros eventos que maltraten el gramado, pero para el fútbol, la idea siempre fue que jueguen Oriente y Blooming.»

Consultado sobre los términos del acuerdo, detalló: «Aparte de que vamos a pagar mensual y dar un porcentaje de la recaudación, estamos invirtiendo en mejorar el estadio. Esa inversión es aparte. Hasta ahora vamos por algo de 150 mil bolivianos en gramado, malla, algunas cosas, y todavía falta mucho más.»

Sobre el posible uso compartido con Blooming, fue claro: «Le pedimos a Real que seamos nosotros los que arreglemos con Blooming, porque si hay un tercero, va a ser más difícil. En cambio, entre Oriente y Blooming podemos dialogar y llegar a un consenso para utilizar el estadio y ver la forma de llegar a un acuerdo económico también.»

Consultado por un posible acercamiento de Blooming para revertir su decisión de jugar en Montero el partido frente a Always Ready, respondió: «Estoy dispuesto a sentarme con la gente de Blooming, a dialogar, y si se da, ellos mandarían una carta a la Federación para cambiar el horario y el recinto.»

Respecto a la habilitación del estadio, Gutiérrez señaló: «Yo creo que mañana ya estaría habilitado. Dieron el visto bueno, ya está todo lo que nos pidieron. El único pendiente era lo del VAR, que necesitaba fibra óptica e internet, pero mañana la empresa va y lo hace en un día.»

Sobre los elementos visuales de Oriente que fueron retirados del estadio, explicó: «Nosotros lo ambientamos para el partido con Aurora, por eso pusimos todo de Oriente. Ayer jugó Real y ya estaba todo lo de ellos. Llegamos a un acuerdo: cuando juegue Real, ellos ponen lo suyo; cuando juegue Oriente, nosotros lo nuestro. Incluso dijeron que ese día no fueron ellos los que retiraron las cosas, no se supo quién fue.»