Oruro termina el cómputo oficial de la votación con victoria de Rodrigo Paz con el 48,39%

Fuente: Erbol

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro terminó cerca del mediodía el 100% del cómputo oficial de votación con la victoria del Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano (PDC) con el 48,39%.

En segundo lugar, quedó Tuto Quiroga de Libre con 23,88%, luego le sigue Andrónico Rodríguez de Alianza Popular con 8,05%, Samuel Doria Medina de Unidad con 7,25% y Manfred Reyes Villa de APB-Súmate con 5,05%.

Luego continúa Eduardo Del Castillo del MAS con 3,42%, Pavel Aracena de Libertad y Progreso – ADN logró 2,07% y finalmente Jhonny Fernández, de la Fuerza del Pueblo, alcanzó el 1,91%.

Los votos blancos llegaron al 2,50%, mientras que los votos nulos llegaron al 18,40%, según el computo oficial del ente electoral.

Los resultados obtenidos le permitirán a Paz obtener tres senadores y cuatro diputados uninominales.

La segunda vuelta electoral será el 19 de octubre entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, ya que ambos no lograron superar el 51 porciento más uno que requerían en primera vuelta. ///agc