Otra noche mágica de Viscarra en la liga peruana

El arquero boliviano mantuvo su portería invicta en la victoria 0-1 sobre Ayacucho, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 peruana, y sigue afianzándose como pieza clave del equipo de Néstor Gorosito.

Fuente: El Deber

Guillermo Viscarra fue nuevamente el héroe de Alianza Lima. El arquero de la selección boliviana, de destacadas actuaciones en la Liga 1 peruana, sostuvo el cero en su arco para asegurar la victoria 0-1 en condición de visitante frente a Ayacucho, en un duelo correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura.

El único gol del compromiso llegó gracias a Pablo Cepellini, quien aprovechó una jugada precisa para marcar el tanto que mantiene a Alianza Lima cerca de los puestos de privilegio en el campeonato peruano; es quinto con ocho puntos, a cuatro del líder Cusco.

La intervención más destacada de Viscarra llegó en el segundo tiempo, tras un tiro de esquina que se desvió en el primer palo y amenazaba con convertirse en gol. El arquero boliviano reaccionó de manera espectacular, lanzándose para sacar un manotazo salvador que ahogó el grito de empate de los locales.

Desde su arribo a Alianza Lima a principios de año, Viscarra se ha consolidado como un pilar fundamental en el equipo dirigido por Néstor Gorosito. El guardameta ya disputó 32 partidos oficiales y acumula 2.880 minutos sobre el terreno de juego, demostrando regularidad y liderazgo bajo los tres palos.

El rendimiento del ‘Billy’ no solo le ha dado seguridad al arco aliancista, sino que también lo mantiene como una de las opciones firmes para la selección boliviana. Su nivel en Perú lo ha colocado entre los guardametas más sólidos del torneo.

El próximo desafío para Viscarra y Alianza Lima será este miércoles, cuando reciban a Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en un duelo programado para las 20:30 horas.