Pando: Fiscalía investiga hallazgo de restos óseos calcinados; Brasil busca identificar a las víctimas

Al ser una zona fronteriza y en el marco de la cooperación internacional, la Policía Civil de la República Federativa de Brasil se constituyó al lugar de los hechos para efectuar las primeras actuaciones

La Fiscalía Departamental de Pando abrió una investigación sobre el presunto hecho de homicidio en el municipio de Bella Flor, donde se encontró restos óseos calcinados, informó el fiscal departamental de Pando, Freddy Durán.

“El Ministerio Público conoció el hecho a través de una denuncia realizada el 8 de agosto del 2025, por uno de los comunarios del municipio de Bella Flor, manifestando que en su casa quemada se encontraron restos óseos humanos calcinados”, explicó Durán, citado en una nota de prensa institucional.

Al ser una zona fronteriza y en el marco de la cooperación internacional, la Policía Civil de la República Federativa de Brasil se constituyó al lugar de los hechos para efectuar las primeras actuaciones y posteriormente, entregar los restos óseos al personal del Instituto Médico Legal (IML) de ese país, para identificar a las víctimas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El jueves 7 de agosto, en una vivienda de madera incendiada en la comunidad fronteriza de Mapajo, en el municipio de Bella Flor, autoridades de Bolivia y Brasil hallaron un cuerpo completamente calcinado, fragmentos óseos y un cráneo humano que podrían pertenecer a fugitivos de la cárcel Francisco de Oliveira Conde, en Río Branco.