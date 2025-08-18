Pando: Mujer acudió a votar en ambulancia y con bata clínica

Charles Muñoz Flores

En medio de la jornada electoral, una mujer demostró que el compromiso con la democracia no conoce límites. Vestida con una bata clínica y trasladada en una ambulancia, acudió a su recinto electoral en Pando para ejercer su derecho al voto, generando admiración en la ciudadanía.

El hecho quedó registrado en un video difundido por el portal Informe Digital, donde se observa cómo la mujer se acerca al ánfora, deposita su papeleta y, con ayuda de dos acompañantes y una enfermera, regresa a la ambulancia que la esperaba en el lugar.

“Cuando vaya a votar no diré nada, pero habrá señales”, se lee en la descripción del material que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La publicación desató una ola de reacciones: cientos de usuarios aplaudieron su determinación, considerándola un símbolo del valor del sufragio aún en circunstancias adversas.

“Nada detiene el derecho al voto. Su determinación inspira a toda la ciudadanía”, escribió un ciudadano en la plataforma digital, reflejando el sentimiento generalizado de respeto hacia el gesto.