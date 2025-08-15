Partidos despliegan delegados y centros de cómputo para fiscalizar el proceso electoral

Alianzas y partidos políticos confirmaron que tendrán delegados desplegados en recintos electorales y también sus propios centros de cómputo en la ciudad de Santa Cruz para «fiscalizar» el proceso.

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno

Con el objetivo de garantizar la transparencia y proteger el voto, alianzas y partidos políticos anunciaron el despliegue de delegados en los recintos electorales, así como la instalación de sus propios centros de cómputo. Esta movilización masiva busca fiscalizar cada etapa de la jornada de votación del 17 de agosto y obtener resultados preliminares de manera independiente, con algunas organizaciones esperando tener datos a partir de las 17:00.

«El Movimiento Al Socialismo tenemos casi 5.000 delegados de mesa para cuidar el voto y que no nos puedan anular. El MAS-IPSP tiene su centro de cómputo y también tiene sus militantes que harán de delegados de mesa. A las 8 de la noche tendremos ya el resultado en boca de urna», informó Miguel Delgadillo, de la Dirección Regional Urbana del MAS-IPSP.

En el departamento de Santa Cruz hay 2.071.967 electoras y electores habilitados, y que este domingo 17 de agosto podrán emitir su voto en 9.115 mesas de sufragio distribuidas en 1.124 recintos electorales.

«Nuestra expectativa es concluir con todas las mesas, ojalá podamos hacerlo. Nuestro centro de cómputo departamental funcionará en la oficina de la agrupación Creemos. En cada circunscripción también habrá un centro de cómputo», afirmó Gary Prado, vocero de Alianza Unidad.

A su vez, desde alianza Libre indicaron que en su centro de cómputo prevén tener resultados hasta las 20 horas. «Tenemos más de 9.000 delegados inscritos, capacitados y que van a estar presentes el día de la votación en cada una de las mesas, verificando que se esté llevando todo adelante. Así también tenemos un conteo y un centro de cómputo propio, hasta las 8 de la noche tendremos todos los resultados de manera real y transparente», informó Leonardo Roca, de Alianza Libre.

Durante la jornada del 17 de agosto, cada mesa de sufragio contará con un listado de ciudadanos habilitados e inhabilitados para votar, lo que permitirá un control más riguroso por parte de los delegados de las organizaciones políticas.

«Tenemos un centro de cómputo montado por más de 50 profesionales expertos que hacen el trabajo de monitoreo, registro, transcripción. Más de 7.000 delegados desplazados en cada una de las mesas y asientos electorales del departamento de Santa Cruz, dentro los 56 municipios y las 15 provincias. Nosotros vamos a tener esos resultados con contundencia a partir de las 5 de la tarde, máximo 7 de la noche», informó el representante de otro partido.