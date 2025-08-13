Pavel Aracena cierra su campaña con una caravana y concentración en la capital cruceña

Fuente: Unitel

La alianza Libertad y Progreso – ADN inició este miércoles su cierre de campaña en Santa Cruz, con una caravana que recorrió las calles de la capital departamental y a la cabeza del binomio presidencial Pavel Aracena – Víctor Hugo Núñez del Prado.

Según el reporte de la dirigencia de ADN, se prevé concluir el recorrido en la Villa Primero de Mayo, que está incluida en la circuncripción 47, donde también se congregarán candidatos a diputados y senadores. Se prevé que Aracena tome la palabra en torno a las 20:30.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Todos los candidatos uninominales y plurinominales de Santa Cruz, incluidos los senadores, van a participar a la cabeza de nuestro candidato Pavel Aracena”, mencionó Roberto Gutiérrez, dirigente de ADN.

Más temprano, Aracena manifestó que se espera una victoria en las urnas para este domingo, jornada de votación, resaltando que llegó a más de 300 municipios del país y que ningún contrincante de la carrera electoral desmereció su propuesta de gobierno.

Respecto a la sustitución de candidatos que fueron inhabilitados, el dirigente Roberto Gutiérrez explicó que ya se viene trabajando el tema con antelación y este miércoles se prevé concluir con cerca de 8 o 9 perfiles que serán incluidos en las listas de Libertad y Progreso ADN.