Peligros y ventajas del pragmatismo

Me suscribo plenamente al pensamiento de los griegos de la época clásica, especialmente Platón y Aristóteles, quienes utilizaron la dialéctica, un excelente método de diálogo y razonamiento, que implica la confrontación de ideas opuestas para alcanzar la verdad. Es de la confrontación de tesis y antítesis de donde nace la luz.

Jimmy Ortiz Saucedo, ingeniero agrónomo

No me cabe la menor duda, que hoy el pensamiento y la acción pragmática han ganado un lugar preponderante en el mundo contemporáneo. Hoy por hoy, es una corriente filosófica influyente, que forma parte del tiempo en que vivimos.

Como todas las cosas en este mundo, tiene sus aspectos positivos y negativos. Aquí una somera investigación en internet, al respecto.

Aspectos positivos:

1) El pragmatismo sostiene que las ideas y teorías deben evaluarse según sus consecuencias prácticas. Esto permite enfocarse en soluciones efectivas y adaptables a problemas reales.

2) Al no aferrarse a verdades absolutas, el pragmatismo promueve una actitud abierta al cambio, lo que facilita la innovación y la mejora continua.

3) Para los pragmatistas, pensar no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para guiar la acción. Esto hace que el conocimiento sea más dinámico y orientado a resultados.

4) El pragmatismo reconoce la importancia de la experiencia, como fuente de conocimiento, lo que lo hace especialmente útil en campos como la educación, la política o la psicología.

Aspectos negativos:

1) El pragmatismo relativiza la ética. Califica las ideas por su utilidad práctica, dejando de lado principios éticos universales. Esto puede llevar a justificar acciones moralmente cuestionables si producen resultados útiles, volviendo a la vieja idea de que: el fin justifica los medios.

2) Peca de reduccionismo, puesto que el enfoque en lo práctico, puede simplificar en exceso problemas complejos, ignorando dimensiones filosóficas, emocionales o culturales que no sean inmediatamente útiles.

3) Mucho se concentra en el corto plazo, priorizando soluciones inmediatas, sin considerar consecuencias a largo plazo, lo que puede generar efectos secundarios no deseados.

4) Si se lleva al extremo, el pragmatismo puede derivar en una visión cínica donde lo verdadero o lo bueno se reduce a lo que funciona, sin importar valores más profundos.

La principal corriente filosófica, opuesta al pragmatismo es el idealismo. Mientras que el pragmatismo se centra en la utilidad y las consecuencias prácticas de las ideas como criterio de verdad, el idealismo enfatiza la primacía de la conciencia y las ideas como fundamento de la realidad.

En mi forma de ver, ambas corrientes filosóficas tienen su utilidad en la búsqueda de la verdad y el abordaje del pensamiento y la acción. Son una especie de tesis y antítesis, que adecuadamente conjugadas traen una sabia síntesis. Todos los dogmatismos son malos.

A mí me queda claro: que pragmatismo sin ética es la peor cosa que le puede pasar al mundo moderno, no caigamos en esa trampa.

