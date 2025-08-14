¡Perdió la vida! Un hombre cayó del último piso de un hotel en el Prado de Cochabamba

Ligia Portillo

La mañana de este miércoles, cerca de las 7:00, un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida tras caer desde uno de los últimos pisos de un hotel ubicado en pleno Prado, en el centro de Cochabamba.

El hecho, que aún se encuentra bajo investigación, generó conmoción entre transeúntes y personal del lugar. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima no se encontraba hospedada en el hotel.

“El hecho se habría suscitado en el interior del hotel. No se conocen las causas ni el motivo del suceso; estos están en proceso de investigación. Más adelante se proporcionará mayor información”, informó el jefe de la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Herlan Gómez.

