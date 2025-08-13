Piden la detención de Netanyahu en su próxima visita a Argentina

Dos organizaciones denunciaron al premier israelí por crímenes internacionales y reclamaron que la justicia federal ejecute las órdenes de captura internacional si aterriza en el país.

Fuente: RT

Dos organizaciones de Argentina denunciaron ante la justicia federal al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y solicitaron su detención inmediata al ingresar al país para ponerlo a disposición de la Corte Penal Internacional (CPI).

El premier israelí planea visitar Argentina entre el 7 y 10 de septiembre, para reunirse con el presidente Javier Milei, reportó La Nación. El líder libertario visitó dos veces Israel y mantiene un vínculo amistoso con Netanyahu.

La denuncia, presentada el pasado 11 de agosto, plantea que el primer ministro israelí cometió «crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra el pueblo palestino» en Gaza.

Los denunciantes son la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Capital), sindicato del sector público con representación en la ciudad de Buenos Aires; y la agrupación H.I.J.O.S., organización de derechos humanos integrada por hijas e hijos de personas víctimas del terrorismo de Estado en Argentina.

El escrito fue presentado el 11 de agosto y quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 7 de Buenos Aires, con intervención de la fiscalía federal correspondiente, según la documentación aportada por las entidades. Piden que el juzgado libre orden de captura local para ejecutar el requerimiento de la CPI; citan informes de Naciones Unidas que documentan crímenes internacionales y alegan responsabilidad penal de Netanyahu por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y posible genocidio, en línea con los fundamentos de la orden de arresto.

La orden de la CPI, emitida en noviembre de 2024, generó posicionamientos divididos a nivel global. Algunos gobiernos anunciaron que cumplirían el mandato mientras otros lo rechazaron o cuestionaron. El debate reaparece ante cada posible viaje de Netanyahu a cualquiera de los 125 países parte del Estatuto de Roma, en este caso Argentina.