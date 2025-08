Polémica por audio, advierten que denuncias contra candidatos se agravarán y restarían apoyo a Doria Medina

Advierten que este tipo de acusaciones se intensifican en contra de los mejor posicionados en las encuestas, (…) son propensos a ser parte de la teoría del “cisne negro político” donde se producen sucesos sorpresivos o de gran impacto.

Marcelo Claure decidió apoyar la candidatura de Samuel Doria Medina. Foto: Internet

Fuente: ANF / La Paz

La difusión del audio atribuido a Marcelo Claure que respalda la candidatura de Samuel Doria Medina causó un remezón en la política, al respecto dos analistas advirtieron que ese tipo de acusaciones se agravarán en contra de los mejor posicionados y pueden restar apoyo contra el presidenciable de la alianza Unidad.

“Puede restar apoyo porque cuando las elecciones son muy cerradas, cuando las elecciones dependen de pocos puntos, este tipo de acciones suelen tener un impacto, si bien no afectarán unos 20 puntos, pueden mover algunos indecisos, algunos incautos y eso puede resultar suficiente para variar el resultado electoral”, afirmó el analista político Ricardo Paz, en declaraciones a la ANF.

El fin de semana, el medio español EDATV difundió un audio de una conversación en inglés donde aparentemente Claure, quien respalda abiertamente la candidatura de Doria Medina, dice que es fácil comprar un medio de comunicación en Bolivia para incidir en la opinión pública y poner a un “político adecuado” para dirigir el país.

El multimillonario se pronunció mediante sus redes sociales y dijo que ese audio fue manipulado y editado; además, negó que esté comprando medios de comunicación en Bolivia para posicionar su apoyo a Doria Medina.

Ambos expertos coincidieron que se debe investigar la veracidad del audio, si se trata de un montaje o es real, con la finalidad de generar una mayor certidumbre la población, aunque ese proceso llevará tiempo y falta 12 días para la jornada de sufragio.

Al respecto, el politólogo Marcelo Silva indicó que, al estar en la recta final de la campaña electoral, los postulantes mejor posicionados en las encuestas son propensos a ser parte de la teoría del “cisne negro político” donde se producen sucesos sorpresivos o de gran impacto.

“Todos los candidatos son vulnerables, especialmente los que están arriba, de sufrir lo que se llama el cisne negro político, es decir, algún escándalo de último momento que pueda variar su percepción ante el electorado. Es probable que todavía esto se dé y no creo que solamente Doria Medina sea vulnerable a ello, probablemente los candidatos que puntean o tienen cierto grado de preferencia electoral podrían pasar por esa situación”, señaló Silva.

Apoyo negativo

Con relación al apoyo de Marcelo Claure a la candidatura de Doria Medina, Silva consideró que es más perjudicial que beneficiosa, ya que el empresario hace mucho tiempo que no vive en el país y, por ende, no tiene respaldo del sector privado.

“El apoyo de Claure es un regalo griego a la candidatura de Samuel Doria Medina, no sé cuán favorable puede ser el apoyo de Claure. Primero, Doria Medina no necesita recursos; segundo, no tiene respaldo en el país. Entonces, de entrada, el apoyo de Claure tiene más problemas que beneficios electorales y ese apoyo tiene diferentes implicancias que Doria Medina tiene que superar”, manifestó.

El 17 de julio y tras conocer los resultados de otra de las encuestas, a través de un video difundido en sus redes sociales, Claure decidió respaldar a Doria Medina porque a su criterio es el más preparado y, al ser un empresario, sabe como generar recursos y fuentes de empleo.

Guerra sucia

Por otra parte, el vocero de la alianza Unidad, Marco Fuentes, calificó como guerra sucia esas acusaciones y aseguró que sus detractores usan esas estrategias para defenestrar su candidatura, ya que se encuentra en el primer lugar en todas las encuestas de intención de voto que se desarrollaron.

“Esta es una campaña de guerra sucia contra Samuel Doria Medina porque no tienen propuestas sólidas como las que presentó nuestro candidato, sabemos que van a intentar acusarlo y ligarlo con este tipo de acciones. No nos preocupa esas declaraciones”, sostuvo.