Policía aprehendió a un ciudadano por delito electoral en el norte de Potosí

Un ciudadano, de 52 años, fue aprehendido por la Policía por un presunto electoral hoy cuando incitaba a los electores para el voto nulo.

El comandante departamental de la Policía, coronel Fernando Barrientos, confirmó la aprehensión y señaló que fue remitido al Ministerio Público.

El hecho sucedió en la comunidad Moscari, municipio San Pedro de Buenavista, provincia Charcas del Departamento de Potosí.

Asimismo, la autoridad policial informó que hay 21 personas arrestada por consumo de bebidas alcohólicas. También se retuvo 34 vehículos por infringir el Auto de Buen Gobierno.