Se aliaron hace tres meses. El 7 de mayo. Y ayer ganaron las elecciones, sorprendiendo a todos. Rodrigo Paz tenía otro candidato a vice, que renunció. Entonces buscó al capitán Edman Lara. Aparecían atrás en las encuestas. Y fueron subiendo. Y subieron hasta el primer lugar.

Rodrigo Paz es un exdiputado, exconcejal, exalcalde de Tarija y exsenador por CC. E hijo del expresidente Jaime Paz Zamora.

Edman Lara es un excapitán que tomó notoriedad pública por enfrentar la corrupción dentro de la Policía. Eso le valió la baja definitiva de su institución. Y le dio la bandera de lucha contra la corrupción.

Rodrigo y Edman no tuvieron spots ni propaganda política. Su cierre de campaña fue en la plaza de El Torno. Ganaron en La Paz sin tener casa de campaña. Ni tarima para subirse a festejar.

Durante la campaña Rodrigo Paz recorrió el país como pudo, sin vuelos privados y a veces por tierra. Estuvo en los dos debates que organizó el Tribunal Supremo Electoral. No fue invitado a los debates que organizaron los canales de televisión. Buscó estar en cuanto foro presidencial pudo y cuando no lo invitaron reclamó.

Edman Lara se movió en las redes. Desde ahí le hablaba en vivo a la gente, de lucha anticorrupción, de una mejor justicia y de una carrera electoral desigual.

Eso hicieron. Con eso ganaron. Sin luces ni grupos musicales ni pantallas ni gorras ni afiches.

¿Por qué la gente los hizo ganadores? Es lo que los analistas están tratando de descubrir.

Pepe Pomacusi Periodista