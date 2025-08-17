Potosí: Mujer se desvanece haciendo fila para sufragar en su recinto

Fuente: https://elpotosi.net

Una mujer de 40 años aproximadamente se desvaneció al subir al tercer piso de la unidad educativa Fe y Alegría, donde estaba su mesa para sufragar.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por momentos hubo desesperación, pero al final hubo calma pues los uniformados hicieron que recupere con calma rociando sus manos con alcohol.

Las mesas 17,18 y 19 funcionan en el piso tres de la escuela y, al parecer, no pudo respirar y se desvaneció.

«Creo que fue un ataque de epilepsia. Tranquila, no pasa nada», dijo un efectivo de la institución del orden.