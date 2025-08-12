Potosí: Seis mineros pierden la vida en interior mina, y la cifra global se eleva a 80

Un total de 77 varones y tres mujeres es el resultado oficial de muertos en las minas de Potosí de enero a la fecha por presunta inseguridad industrial.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Marco Antonio Dávalos, confirmó la cifra de muertos y dio a conocer cuáles fueron las minas que fueron tumbas de los trabajadores.

Detalló que en el interior de un mina, cuatro personas que trabajaban a una profundidad de 150 metros fueron sorprendidos por el gas de mina.

Sus compañeros retiraron los cuerpos para que las autoridades realicen la autopsia respectiva. La causa de muerte fue intoxicación por gas de mina.

Por otra parte, en otro yacimiento minero, dos mineros, uno de 20 y otro de 25 fallecieron por intoxicación del gas de mina en un tercer nivel, aproximadamente a 150 metros dentro del socavón.

Los mineros, al subir un nivel, fueron sorprendidos por el gas y fallecieron al momento.

Foto referencial de archivo: El Potosí