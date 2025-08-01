Prado sufraga y afirma que el voto nulo favorece a sectores de la derecha

La candiadta a la Vicepresidencia por AP Mariana Prado Foto: Captura

La candidata a la vicepresidencia por Alianza Popular, Mariana Prado, asguró este domingo, luego de emitir su voto, que el llamado de afines a Evo Morales para votar nulo “favorece a la derecha” y margina a sectores importantes del país.

“Toda la gente está en su derecho de manifestar cuál es su posición democrática, pero nosotros consideramos que el tema del voto nulo es dejar marginado a sectores muy importantes de la población y además favorece por supuesto a sectores de la derecha”, expresó Prado, en referencia a los llamados «evistas» a votar nulo.

La candidata también aseguró que es muy importante la participación de todos los bolivianos en los comicios e invitó a que los electores se den cita en los diferentes recintos. “Sea cual sea su posición política es muy importante que la gente pueda manifestar su posición respecto al rumbo que tiene que tomar el país”.

De acuerdo a lo informado por Prado, ella seguirá el desarrollo de las elecciones en Santa Cruz, donde se movilizará por distintos centros de monitoreo de Alianza Popular, para luego esperar los resultados en esa ciudad junto al candidato a la presidencia Andrónico Rodríguez.

Prado aseguró que está previsto que Rodríguez emita su voto en Entre Ríos y luego se encontrarán en Santa Cruz. Además, aseguró que su candidato a la presidencia no debería tener problemas en emitir su voto en el Trópico de Cochabamba pese a que existe cierto rechazo de este sector a su binomio.

“Confiamos en la voluntad democrática, independientemente de la posición política, uno no puede detener la voluntad de la gente de emitir su voto y esa es la voz de la gente”, aseguró la candidata a la vicepresidencia.

Prado emitió su voto en el Colegio Británico de la ciudad de Santa Cruz de la Cierra, donde llegó con sui familia y en relativa tranquilidad, dentro del recinto no recibió muestras de rechazo, como otros candidatos.