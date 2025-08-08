Preocupación en la frontera Bolivia-Argentina por la contaminación de ríos y peces

La denuncia fue realizada por el interventor de Aguas Blancas del vecino país.

Silvia Sanchez

Fuente: Red Uno

Un hecho que se ha hecho más visible a raíz de la denuncia que hace el interventor de Aguas Blancas y es reflejado por el medio de comunicación argentino, El Tintero de Salta.

Adrián Zigarán, hizo una dura advertencia sobre la contaminación de los ríos Pilcomayo y Caraparí, “que están recibiendo directamente aguas residuales y residuos de minería”, un hecho que requiere la urgente intervención del gobierno nacional, señala la publicación.

El interventor explicó que la contaminación “no se limita a desechos cloacales, sino que también incluye la presencia de mercurio, cianuro y otros metales pesados”, que provendrían de Bolivia según indican.

De acuerdo al punto de vista del interventor, el impacto es directo y severo en las comunidades indígenas que habitan en la zona, “quienes consumen pescado de estos ríos, poniendo en riesgo su salud de manera inmediata”.