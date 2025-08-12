Profesor que se perdió en el monte contó su odisea y lo que tuvo que hacer para sobrevivir

Milton Viveros se perdió el pasado sábado y fue encontrado la tarde del lunes. El hombre contó detalles de cómo enfrentó la situación y cómo fue encontrado.

Fuente: Unitel

Un profesor identificado como Milton Viveros, quien estuvo perdido casi tres días en la zona de Pampagrande, en los valles de Santa Cruz, fue encontrado con vida la tarde del lunes. La extracción del monte fue realizada por la Policía y un grupo de rescate llamado Cross, que acudieron al lugar luego del aviso que dio una mujer tras encontrarse cara a cara con esta persona. El dramático rescate quedó registrado en un video.

Según el relato del profesor, su odisea comenzó el sábado 9 de agosto cuando salió a dar una vuelta por el río con la intención de cazar y se perdió siguiendo a un animal. Sin comida ni herramientas adecuadas, Viveros tuvo que enfrentar el hambre, el frío y la desorientación, llegando a “comer torcazas (aves) crudas para sobrevivir”.

“Cavé un hoyo y me enterré hasta la mitad, hacía frío”, dijo al revelar cómo fue que enfrentó las bajas temperaturas.

Cuando amaneció, ya en el segundo día, “avancé lo más que pude hasta una loma de tierra, creo que era un cerrito; mientras subía me caí, me golpeé la cabeza y perdí el conocimiento, no sabía donde estaba”.

Después de esto y pasar dos noches a la intemperie, el hombre encontró una quebrada de agua que asegura lo motivó para avanzar al tener la esperanza de que “este tipo de ‘canalitos’ desemboque en un río” por lo que, tras tomar el líquido siguió su camino.

“El estómago me dolió, tal vez el agua no era potable y me descompuse, pero seguí avanzando, aunque no tenía nada que comer, estaba sufriendo de hambre”, dijo Viveros, que actualmente está internado en el hospital de Los Negros y que fue entrevistado por el periodista Roberto Peñaranda.

Finalmente, escuchó el ruido de un motor y vio el río a lo lejos, lo que le dio esperanza. Una mujer que estaba en la zona lo reconoció como el ‘hombre perdido’ y le brindó ayuda inmediata, proporcionándole agua potable y comida hasta que llegaran los rescatistas.

Captura de video de Milton Viveros

“Una señora estaba mirando su motor de agua de riego; le dije que por favor me ayude. La mujer me dijo: “¿Usted es el perdido?”, yo le dije que sí. Ella me brindó atención ese rato, me dio agua, me regaló cuatro panes, ella se encargó de brindarme ayuda y en una hora llegaron los rescatistas”, contó el profesor que imparte clases en un colegio de Montero Hoyos, en el municipio de Santa Cruz de la Sierra.