Publican la lista de mesas de sufragio para el exterior, en Argentina votarán 162.531 bolivianos

Conforme a la actividad 56 del Calendario Electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este domingo la nómina de las mesas de sufragio que funcionarán en el exterior en las elecciones generales del 17 de agosto.

Al igual, los tribunales electorales departamentales difundieron las nóminas de sus jurisdicciones y están disponibles en la página web del Órgano Electoral.

En el caso del exterior, el informe da cuenta que Argentina es el país con más bolivianos habilitados para votar: 162.531, mientras que Costa Rica tiene la menor cantidad de electores con 116.

Le sigue a Argentina, el país de España con 82.273 electores; Brasil con 47.623; Chile con 44.801 y Estados Unidos con 15.222.

A ellos se suman Italia con 7.134 electores; Gran Bretaña con 2.070; Suiza con 1.662; Perú con 1.359; Francia con 1.105; Paraguay con 583; México con 574; Suecia con 536; Uruguay con 375; Japón con 307; Alemania con 264; Bélgica con 204; Colombia con 163; Ecuador con 162; Países Bajos con 123 y Panamá con 120.

En cumplimiento a la Resolución de Sala Plena TSE-RSP-ADM N° 318/2025 de 1 de julio de 2025, no se consideraron los países de Austria, Canadá, China, Corea del Sur, Cuba, Egipto, India, Nicaragua, Rusia y Venezuela.

Los bolivianos en el exterior sólo votan para elegir al presidente y vicepresidente.