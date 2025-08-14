Raro chorro gigante captado por astronauta desde el espacio

El pasado 3 de julio de 2025, la astronauta de la NASA Nichole Ayers capturó desde la Estación Espacial Internacional (EEI) la imagen de un impresionante fenómeno eléctrico atmosférico: un Evento Luminoso Transitorio (TLE).

«Simplemente: guau. Mientras sobrevolábamos México y Estados Unidos esta mañana, capté este sprite«, cuenta Ayers en una publicación en su cuenta de Instagram.

La astronauta estadounidense explica que los sprite -también llamados «duendes rojos»- ocurren por encima de las nubes y son desencadenados por una intensa actividad eléctrica en las tormentas eléctricas de abajo.

«Los científicos pueden usar este tipo de imágenes para comprender mejor la formación, las características y la relación de los TLE con las tormentas eléctricas», agrega Ayers, que tomó la imagen a unos 400 km de la superficie terrestre.

De sprite a chorro gigante: la confirmación de la NASA

En ese momento, Ayers creyó que se trataba de un sprite, pero la NASA confirmó el martes (12.08.2025) en un comunicado que en realidad era un chorro gigante, un tipo aún más raro de descarga eléctrica hacia el espacio.

«Nichole Ayers captó una forma rara y espectacular de un TLE desde la EEI: un chorro gigantesco», declara el Dr. Burcu Kosar, investigador principal del proyecto Spritacular, que invita a aficionados a registrar estos fenómenos.

Qué es un chorro gigante y por qué es tan raro

A diferencia de los rayos convencionales que descienden hacia la Tierra, los chorros gigantes son «un potente tipo de descarga eléctrica que se extiende desde la parte superior de una tormenta eléctrica hasta la atmósfera superior», dice la NASA.

Suelen observarse por casualidad. A menudo son vistos por pasajeros de avión o captados involuntariamente por cámaras terrestres orientadas a otros fenómenos.