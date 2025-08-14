Raro chorro gigante captado por astronauta desde el espacio

Fuente: DW
El pasado 3 de julio de 2025, la astronauta de la NASA Nichole Ayers capturó desde la Estación Espacial Internacional (EEI) la imagen de un impresionante fenómeno eléctrico atmosférico: un Evento Luminoso Transitorio (TLE).
«Simplemente: guau. Mientras sobrevolábamos México y Estados Unidos esta mañana, capté este sprite«, cuenta Ayers en una publicación en su cuenta de Instagram.
La astronauta estadounidense explica que los sprite -también llamados «duendes rojos»- ocurren por encima de las nubes y son desencadenados por una intensa actividad eléctrica en las tormentas eléctricas de abajo.
«Los científicos pueden usar este tipo de imágenes para comprender mejor la formación, las características y la relación de los TLE con las tormentas eléctricas», agrega Ayers, que tomó la imagen a unos 400 km de la superficie terrestre.
De sprite a chorro gigante: la confirmación de la NASA
En ese momento, Ayers creyó que se trataba de un sprite, pero la NASA confirmó el martes (12.08.2025) en un comunicado que en realidad era un chorro gigante, un tipo aún más raro de descarga eléctrica hacia el espacio.
«Nichole Ayers captó una forma rara y espectacular de un TLE desde la EEI: un chorro gigantesco», declara el Dr. Burcu Kosar, investigador principal del proyecto Spritacular, que invita a aficionados a registrar estos fenómenos.
Qué es un chorro gigante y por qué es tan raro
A diferencia de los rayos convencionales que descienden hacia la Tierra, los chorros gigantes son «un potente tipo de descarga eléctrica que se extiende desde la parte superior de una tormenta eléctrica hasta la atmósfera superior», dice la NASA.
Suelen observarse por casualidad. A menudo son vistos por pasajeros de avión o captados involuntariamente por cámaras terrestres orientadas a otros fenómenos.
Estos raros fenómenos atmosféricos ocurren cuando los rayos escapan de la cima de las tormentas y se propagan hacia el espacio, creando «un puente eléctrico entre las cimas de las nubes (~20 km) y la atmósfera superior (~100 km), depositando una importante cantidad de carga eléctrica», explica el reporte.
La diferencia entre chorros gigantes y sprite
En tanto, los sprite son los TLE más comunes. Son breves y coloridos destellos de luz que se producen sobre las tormentas eléctricas, en la mesosfera, a unos 80 kilómetros de la superficie de la Tierra.
«A diferencia de los chorros gigantescos, que estallan directamente desde las cimas de las nubes de tormenta, los sprite se forman de forma independiente, mucho más arriba en la atmósfera, tras la caída de potentes rayos», dice la NASA.
Estos suelen describirse como resplandores rojizos con formas que se asemejan a medusas, columnas o zanahorias, y pueden abarcar decenas de kilómetros.
Un «zoo» oculto de fenómenos eléctricos en la atmósfera
Los sprite también pueden ir acompañados o precedidos de otros TLE como los Halos y los ELVE (Emisiones de Luz y Perturbaciones de Muy Baja Frecuencia debidas a Fuentes de Impulsos Electromagnéticos), formando un conjunto visualmente espectacular de actividad eléctrica de gran altitud.
«El mundo de los TLE es un zoo oculto de actividad atmosférica que se desarrolla por encima de las tormentas», concluye la NASA.
