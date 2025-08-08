Real Oruro se cobra la revancha y vence a ABB en El Alto

Fue el segundo duelo en la Liga entre “benjamines”. En la primera rueda, el equipo paceño había logrado la victoria como visitante. La historia fue diferente este viernes por la jornada 17.

En un duelo entre “benjamines” y gracias a un doblete de Anyelo Ortiz, Totora Real Oruro logró la victoria en su visita a ABB (1-2), este viernes en El Alto por la jornada 17 de la Liga.

De esa manera, el equipo orureño, con el debut de Marcelo Robledo como su nuevo director técnico, se cobró la revancha de la derrota que había sufrido ante este mismo rival en el Jesús Bermúdez (0-1), donde se midieron en la segunda jornada del certamen.

ABB como campeón y Real Oruro como subcampeón de la Copa Simón Bolívar, ascendieron esta temporada a la División Profesional, la máxima categoría del fútbol boliviano, el orureño luego de sortear la serie del indirecto ante el cruceño Royal Pari.

Real Oruro ganó por primera vez dos partidos seguidos en la Liga, luego del triunfo sobre Bolívar el pasado fin de semana.

Hubo poco fútbol en el primer tiempo. La visita insinuó un poco más su intención de buscar el arco contrario; el local no tuvo claridad en su juego como para generar peligro.

En el comienzo de la segunda parte (48’), Ortiz convirtió de cabeza luego de un centro desde la derecha hacia el segundo palo. El futbolista de Real Oruro llegó bien a las espaldas de los defensores.

ABB halló el empate en un penal. Antes de ello se salvó de que el conjunto orureño, en un par de ocasiones, le convirtiera el segundo.

Una falta de Luis Alí sobre Axel Salazar fue detectada por el VAR, entonces el árbitro Renán Castillo revisó la jugada y sancionó la pena máxima, ejecutada por Percy Loza a los 74 minutos.

El uno a uno se mantuvo por poco tiempo, pues Ortiz volvió a convertir a los 79’. Inicialmente el gol fue anulado por posición adelantada, sin embargo, la tecnología mostró claramente que antes que la pelota le rebote al goleador fue tocada por un zaguero en su intento por rechazar.

Los desesperados ataques en procura de un nuevo empate no le dieron resultado a ABB, que en la adición tuvo un tiro de frente al arco, aunque por encima del travesaño.

A instantes del final, ABB se quedó con uno menos por la expulsión de Miguel Quiroga, por doble amarilla.

Real Oruro llegó provisionalmente al séptimo lugar de la tabla con 20 puntos; ABB se quedó con 18 en el undécimo.