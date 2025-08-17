Registran una importante asistencia de votantes en San Matías, Vallegrande, Guarayos y Concepción

En cuatro municipios cruceños la jornada electoral se realiza sin contratiempos, según el reporte de los corresponsales del Grupo Multimedia EL DEBER





Fuente: eldeber.com.bo

Con total normalidad se desarrollan las elecciones en la mayoría de las provincias cruceñas. Vallegrande, San Matías, Ascensión de Guarayos y Concepción, son cuatro de los municipios en los cuales la población está ejerciendo su derecho a elegir a las autoridades nacionales.

Una importante cantidad de personas se presentó pasadas las 8:00 de la mañana, a emitir su voto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Vallegrande

El corresponsal Juan Carlos Aguilar informó que este municipio está respondiendo de manera efectiva a la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y mostró, por medio de un video, que en el Liceo Isabel Villegas Mariscal había una importante cantidad de personas que llegaban a votar a las 10 mesas de sufragio instaladas.

También indico que la candidata por APB-Súmate Jimena Requena denunció que su fotografía no está en las boletas de sufragio de esta circunscripción.

La provincia Vallegrande forma parte de la Circunscripción 55 junto con Cordillera, Florida y Manuel María Caballero.

San José de Chiquitos

A su vez desde San José de Chiquitos, el corresponsal Limber Cambara destacó la puntualidad con la que se inició la votación en U.E. Óscar Unzaga de la Vega de este municipio, que cuenta con 11 recintos electorales de los cuales cuatro están en área urbana y siete en la rural.

En todo el municipio son 16.939 ciudadanos los habilitados para que puedan sufragar en este proceso electoral.

Horas antes de que abran las urnas, los votantes josesanos asistieron a misa y después se dirigieron a sus respectivos recintos electorales para ejercer su derecho al voto.

Hasta el momento, la jornada transcurre en un ambiente de paz y tranquilidad, demostrando la armonía entre las tradiciones religiosas y las responsabilidades ciudadanas en esta histórica localidad jesuítica.

San Matías

El corresponsal de San Matías, Juan Pablo Cahuana, informó que hasta el momento este municipio vive una “fiesta democrática” debido a que sus habitantes están asistiendo a los tres recintos de votación instalados en las unidades educativas Emilia Rodat, Ángel Sandoval y Piloto Número Uno.

El alcalde de este municipio, Carlos Velarde Villarroel, indicó a EL DEBER que se espera una jornada electoral tranquila no solo en este municipio sino en todo el país.

Ascensión de Guarayos

El corresponsal Desther Agreda señaló que en este municipio existen ocho recintos electorales, habilitados en unidades educativas, a los cuales los ciudadanos se encuentran llegando a emitir su voto.

El comandante de la Policía en Guarayos, José Luis Cuéllar, dijo que hasta media mañana no se tenían registrados mayores incidentes relacionados con el Auto de Buen Gobierno.