Resultados preliminares: Se activa el centro de cómputo del Sirepre y llegan los primeros reportes digitales de actas

Fuente: Unitel

En la medida que se cierran las mesas de sufragio en las elecciones generales de Bolivia los operadores del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) reportan las actas digitalizadas al centro de cómputo que se ubica en Achumani, en el sur de la ciudad de La Paz.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha ratificado que los resultados del Sirepre los presentará las 21:00 de este domingo.

“A las 9:00 de la noche haremos una rueda de prensa para dar los resultados del Sirepre”, confirmó el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, al mediodía de este domingo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El objetivo de las autoridades electorales es entregar al menos el 80% de las actas de escrutinio que más de 6.000 operadores enviarán a través de una aplicación de celular.

“Este sistema trabaja con datos reales provenientes de las actas electorales, no con proyecciones ni encuestas. Además, publica las imágenes de las actas para que cualquier ciudadano pueda verificarlas”, explicó la vocal del TSE, Nelly Arista, en una anterior oportunidad.

El director del Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Oruro, Adhemar Cucho, explicó que los resultados del Sirepre no son vinculantes y sirven solo de referencia puesto que el resultado oficial de los comicios se conocerán las culminación de cómputo oficial.