Rodrigo Paz adelanta reunión con Samuel y dice que se “reorganiza” para ratificar victoria en segunda vuelta

El postulante del PDC indicó que recibió una llamada de Samuel Doria Medina a quien le agradeció por el respaldo público que le expresó.

<br /> <br />

Fuente: Unitel

Rodrigo Paz, de acuerdo a datos preliminares del TSE, fue el ganador de la elección nacional superando a candidaturas como las de Samuel Doria Medina (quedó tercero) y Tuto Quiroga, con el que irá a segunda vuelta el próximo 19 de octubre. Ante ello, expresó su preocupación por la duración de este nuevo periodo de campaña, que considera demasiado largo y que “debería ser más corto y ágil”.

Paz también destacó la importancia de la amplitud y la unidad en este momento, y agradeció el respaldo público que le brindó Samuel Doria Medina, con el que anticipó se reunirán más adelante.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Estaremos en los siguientes días en contacto con él (Samuel) porque creo que hay que entender que ahora de lo que se trata es de la máxima amplitud, nosotros hemos construido un proyecto de todo para todos”, dijo Paz en entrevista con La Revista de UNITEL.

También se refirió a que se preparan para encarar un “trabajo fuerte, viendo esta semana de reorganización”, sabiendo con pulcritud cuál es la fuerza que se tiene en el Parlamento, “que es grande, pero se requiere mayor capacidad para consensuar, acordar los grandes cambios que hay que hacer en el país, así que nos dedicaremos a ello”.