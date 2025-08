Rodrigo Paz insta a acudir a las urnas porque es el mejor regalo para Bolivia por su Bicentenario

Fuente: ANF

El candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, afirmó que el mejor regalo para Bolivia por su Bicentenario es que la población acuda a las urnas el 17 de agosto para elegir a un nuevo gobernante que permita darle un mejor futuro.

“Mi abuelo Néstor Paz Galarza decía, Bolivia es la patria que nunca nos abandona, no abandonemos a la patria en su bicentenario, en el día que votamos. Si piensas como yo, votas conmigo, pero si no piensas como yo, tienes que ir a votar, tienes que ir a decidir. Ese es el regalo para la patria, darle un futuro, darle una perspectiva diferente, darnos la oportunidad de que Bolivia sea de los bolivianos y no de unos cuantos”, afirmó el candidato.

Este miércoles, Sucre concentró los actos protocolares, las actividades culturales y desfiles cívico militares por los 200 años de la Independencia de Bolivia.

Paz evocó una estrofa del Himno Nacional al momento de señalar que el Estado boliviano tiene un futuro próspero donde se busca vivir en paz. Afirmó que el país no es de los políticos, sino de aquellos que le ponen el hombro para trabajar por su desarrollo.

“Bolivia no es de propietarios, Bolivia no es de poderosos, no es de los políticos. Bolivia es tuya, la que tú decides, la que tú necesitas, este es un momento de no darle la espalda a Bolivia”, indicó.

En ese sentido, recordó que a los 3 años de vida tuvo que salir del país junto a su familia porque fueron exiliados por el gobierno de turno, 10 años después retornó y tuvo que enfrentar el accidente de su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora. Pese a esa situación continuó trabajando por reconstruir la democracia.

“Cuando tenía 13 años estaba en un taxi, en Sopocachi, escuché en la radio que se había caído el avión donde iba mi padre (Jaime Paz) decían que todos habían muerto. Él sobrevivió, siguió luchando junto a mi madre y junto a muchos otros hombres y mujeres para que Bolivia pudiera construir su democracia”, resaltó.

Paz Pereira está em carrera electoral y busca llegar a la presidencia el próximo 17 de agosto, cuando más de 7 millones de ciudadanos habilitados acudirán a las urnas.