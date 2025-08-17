Rodrigo Paz y los seguidores del PDC aguardan el veredicto de las urnas en su casa de campaña en La Paz

El candidato a la Presidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, llegó a La Paz para esperar los resultados de los comicios presidenciales.

En horas de la mañana, Paz sufragó en su natal Tarija. Mientras que su acompañante de fórmula, Edman Lara, lo hizo en Santa Cruz.

La dupla está confiada de conseguir un buen desempeño en los comicios. Así lo han hecho conocer en medio de la jornada de votación.

Los seguidores y parte del equipo de Paz se concentra en la casa de campaña que se ubica muy cerca del Prado, en el centro paceño.

Rodrigo Medinaceli, coordinador del PDC, indicó que el frente aguardará el veredicto de las urnas “pacientemente”.

“Estamos cautos esperando los resultados que anunciarán el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, señaló en una entrevista con la red Unitel.