Samuel cerró su campaña en Cochabamba: «Pregúntense quién puede resolver la crisis»

“Este 17 de agosto tenemos que responder a la pregunta de quién tiene la capacidad, el equipo y la línea para resolver las causas de la crisis económica y de la inflación”. Tal fue el núcleo del discurso del candidato de la alianza Unidad Samuel Doria Medina. “Esta es la pregunta más importante en la elección más importante de nuestra vida democrática”, señaló en una nota de prensa.

Samuel agradeció a la multitud que lo acompañó en el cierre de la campaña de Unidad en la Llajta. El candidato asistió a la marcha por el centro cochabambino acompañado de su esposa. En el lugar se congregaron sus adherentes, sus candidatos y también un grupo de artistas callejeros que tocaron tambores y caminaron sobre zancos.

“Nuestro cierre en Cochabamba fue una suerte de gran Corso. Recuperamos las tradiciones y la cultura de cada lugar al que vamos para anunciar que la campaña acaba”, escribió Doria Medina en sus redes.

“Ahora queda esperar la voluntad del pueblo. Lo hacemos con tranquilidad y confianza. Bolivia quiere un cambio y no repetir su apuesta del pasado por políticos inclinados a la guerra sucia y la reelección”, remató.

El cierre de campaña estuvo adornado por globos amarillos que formaban el número 100 en alusión al plan de Samuel Doria Medina de resolver la crisis en ese periodo de tiempo.

“Nuestra campaña ha tenido un solo tema, el más importante: resolver la crisis económica. Esto es lo que quiere la gente y por eso ganaremos. Luego, tendremos que cumplir nuestro compromiso de conseguir dólares y combustibles, y de parar el alza de precios en 100 días carajo”, dijo Samuel.