Samuel dice que la gente ya está cansada de la crisis y “ya no quiere hacer más experimentos”

Fuente: Unitel

Confiado en una victoria con buena ventaja, el candidato a la Presidencia por la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, cerrará su campaña electoral a escala nacional en la ciudad de El Alto con una “concentración” que espera que sea “más grande que La Paz”.

La cita es a las 17:00 en la avenida Panorámica, en la zona 16 de Julio, este miércoles donde se arma una tarima para el evento proselitista.

“Vamos a darles tunda, vamos a ganar el domingo porque hemos recorrido todo el país y en todo el país la gente ha tomado una decisión”, señaló Doria Medina el martes, en el cierre de campaña en La Paz.

En su criterio, “la gente ya está cansada de esta situación, ya no quiere hacer más experimentos”, en ese marco, ratificó su promesa electoral de sacar al país en 100 días.

Señaló que si llega al Gobierno instalará un cartel en el Palacio de Gobierno con una cuenta regresiva de ese plazo para demostrar que a su término el país presentará una mejor situación económica.

“El 8 de noviembre voy a poner un cartel así de grande como estas pantallas que va decir 100; y el 9 va a decir 99; el 8, 98… para que vean que en 100 días van a volver los dólares, va a haber gasolina, diésel y vamos parar la inflación que tanto están afectando a las familias”, señaló.

Doria Medina ha reforzado su campaña con la presencia de su acompañante de fórmula José Luis Lupo, quien ha comprometido consensos en el Legislativo para allanar las reformas necesarias en el marco normativo.