Samuel Doria Medina cierra campaña en El Alto con promesas de reactivar la economía en 100 días

Hans Franco

Fuente: Red Uno

El candidato presidencial Samuel Doria Medina cerró este miércoles su campaña electoral en la ciudad de El Alto, donde presentó sus principales propuestas para reactivar la economía y enfrentar la crisis social en un corto plazo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Se puede acabar con la inflación y en 100 días volverán los dólares y los combustibles, sin que la gente pase horas en filas”, aseguró ante sus seguidores.

Acompañado de su equipo de campaña y con la exalcaldesa Soledad Chapetón como figura central en el acto, Doria Medina anunció que su gabinete estaría integrado por representantes de los nueve departamentos. No descartó que Chapetón pueda aspirar en el futuro a ser la primera presidenta alteña.

Entre las medidas que impulsaría en las primeras 100 horas de gestión, mencionó el decreto “Se acabó la fiesta”, que incluiría:

Eliminación de la renta vitalicia para expresidentes.

Libre acceso a la información pública.

Publicación quincenal de las reservas internacionales por el Banco Central de Bolivia.

Reportes periódicos de YPFB sobre reservas de gas y carburantes.

Difusión semanal de precios por parte del INE.

Informes mensuales de la Gestora Pública sobre recursos de jubilados.

También planteó una nueva ley del litio para redistribuir recursos a las regiones y anunció que donará su salario presidencial a becas para jóvenes.

“No voy a llevar a ningún pariente al Estado. En el Ejecutivo habrá transparencia y austeridad; quienes gastaron el dinero tendrán que rendir cuentas”, señaló.

El candidato a la vicepresidencia, José Luis Lupo, ratificó el compromiso de la alianza con la recuperación económica y energética: “Venimos con propuestas, programas, equipos y, sobre todo, con un líder sereno y con la mirada al frente para sacar a Bolivia de la crisis. Frente a la crisis, la respuesta es Samuel. En 100 días vamos a salir de esta situación”, afirmó.

La fórmula Doria Medina–Lupo convocó a la ciudadanía a votar este 17 de agosto con “firmeza” y confianza en su propuesta.