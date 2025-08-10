Samuel lidera intención de voto en cinco departamentos, Tuto en tres y Reyes Villa en uno

La mejor ubicación del candidato de Unidad es en Beni (39,9%) y Santa Cruz, (32,4%).

Fuente: Visión 360

Samuel Doria Medina lidera la intención de voto en cinco departamentos, Jorge Tuto Quiroga en tres y Manfred Reyes Villa en uno, según los datos que arrojó la reciente encuesta que difundió este domingo la red Uno.

Doria Medina, de la alianza Unidad, encabeza la intención de voto en La Paz, con un 18,6%; en Santa Cruz, con un 32,4%; Tarija, con un 28,5%; en Beni, con el 39,9%; y en Pando, con el 21,0%.

En tanto, el candidato de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, lidera el sondeo en Chuquisaca, con un 24,6%; en Oruro, con un 15,5%; y en Potosí, con el 24,7%.

En Cochabamba es el único departamento en el que Manfred Reyes Villa, de Súmate, ocupa el primer lugar, con un 18,0%.

Reyes Villa se ubica tercero en Santa Cruz (8,3%), cuarto en La Paz (7,2%), cuarto en Potosí (7,2%), cuarto en Tarija (5%), tercero en Chuquisaca (9,7%), quinto en Oruro (8,2%), tercero en Beni (8,5%) y tercero en Pando (12,1%).

La mejor ubicación del candidato Andrónico Rodríguez es en Oruro, donde ocupa el segundo lugar, con un 13,2%.

El sondeo se realizó entre el 23 de julio y el 3 de agosto por la empresa Captura Consulting, con una muestra de 2.500 personas, de manera presencial.