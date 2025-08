Samuel pide no dejarse intimidar y cambiar el rumbo del país en las urnas: “No permitan que les quiten su voto”

Fuente: Unitel

El candidato por la alianza Unidad, Samuel Doria Medina hizo un llamado a la población para que asistan a las urnas y cumplan con su derecho al voto el próximo 17 de agosto para elegir un nuevo gobierno.

En ese contexto, sostuvo que esto debe cumplirse de forma pacífica y democrática y que solo será posible a través del sufragio, por lo que restó importancia a aquellas posturas que piden no votar o hacerlo nulo.

“Estamos en la recta final para el 17 de agosto, no se dejen asustar con los que dicen que te van a quitar esto, aquello, porque no tienen propuesta. No se dejen quitar su voto, ya les han quitado su economía, la justicia, muchas cosas, elijan y definan ustedes el futuro”, remarcó Samuel, este miércoles.

Sus palabras se dan en un contexto en el que desde el evismo se ha convocado a sus simpatizantes a emitir un voto nulo en las elecciones del 17 de agosto, esto como una protesta porque Evo Morales no está en la papeleta, y también a versiones que indican que se quitarán conquistas sociales si entrase un gobierno distinto a la izquierda.