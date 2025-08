Samuel, Tuto y Rodrigo perfilan el cambio de ciclo en el primer debate oficial en 20 años

Tras dos décadas de hegemonía masista, el Órgano Electoral de Bolivia logró la participación de los 8 candidatos a presidente del país en un intercambio de propuestas, preguntas, réplicas y dúplicas que se extendió durante tres horas hasta la medianoche del viernes hacia las elecciones generales del 17 de agosto.

Los candidatos que lideran los estudios de opinión más profesionales difundidos por El Deber, Red Uno y Unitel, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz Pereira no se atacaron entre sí en miras a la inminente conformación de una mayoría parlamentaria que confirmará el fin del ciclo del MAS en el poder. Con matices y una fuerte apuesta al fortalecimiento de las autonomías, la estabilización económica con la inyección de nuevas inversiones fundadas en modificaciones profundas a las principales leyes que traban y obstaculizan la seguridad jurídica, y coincidencia en mantener los bonos de protección social existentes, los tres candidatos de centro derecha dieron muestras de acuerdos generales en los principales temas relacionados a democracia, justicia y Estado de Derecho; derechos humanos y protección social y desarrollo institucional.

Para la mayoría de los bolivianos, jóvenes menores de 30 años, el pasado es el MAS. Los candidatos del oficialismo intentaron instalar la narrativa del pasado peor, atacando a los gobiernos que precedieron a su arribo al poder en 2005 y en los cuales Tuto Quiroga fue vicepresidente, presidente y ministro de Estado, mientras que Doria Medina fue ministro de Estado al igual que su candidato a vicepresidente, José Luis Lupo.

Desconociendo su inmediata gestión de casi 5 años como Ministro de Gobierno y parte de los problemas económicos, políticos y sociales que acentúan la crisis nacional, Del Castillo intentó desacreditar a Doria Medina, mientras que el actual presidente del Senado por el MAS, se despegó de su rol como tercer hombre al mando del Estado desde 2020 para atacar a Tuto Quiroga.

La ciudadanía que aún no ha decidido su voto comienza a definirse por algún candidato. Fuente: Captura de pantalla de Yo decido (El Deber).

Una hora antes del debate, el grupo periodístico El Deber dio a conocer los resultados de su última encuesta en la cual resalta el crecimiento de la candidatura del binomio del PDC, Rodrigo Paz Pereira – Edman Lara, que desplazó al MTS /Alianza Popular (Andrónico Rodríguez-Mariana Prado) y APB-Sumate (Manfred Reyes Villa-Juan Carlos Medrano) al cuarto y quinto puesto, respectivamente.

Doria Medina (Unidad) y Tuto Quiroga (Libre) continúan liderando las preferencias ciudadanas a nivel nacional con un margen muy estrecho de diferencia. Fuente: Captura de pantalla de Yo decido (El Deber).

Morena de Eva Copa retiró su candidatura del proceso electoral que se define el 17 de agosto. El MAS (partido de gobierno desde hace 20 años) no supera el porcentaje necesario para mantener la sigla igual que UCS del hijo de su fundador, Max Fernández, y ADN (partido fundado por el dos veces presidente (de facto y luego constitucional) Hugo Bánzer Suárez). Fuente: Captura de pantalla de Yo decido (El Deber).

La sumatoria de votos blancos, nulos e indecisos alcanza al 25% de los votantes, una cuarta parte de la torta electoral. A decir de expertos, estos números se mantienen en los indicadores normales de un proceso electoral en esta etapa previa al cierre de las campañas; sin embargo, no deja de llamar la atención cuál será su incidencia final como lectura del «voto oculto» y la convocatoria del ex presidente buscado por la justicia que llama a votar nulo en protesta por su inhabilitación y el rechazo a las candidaturas de Eduardo Del Castillo, ex ministro de gobierno del MAS, y Andrónico Rodríguez, que se lanzó a postular en contra del mandato de su jefe político.

La cuarta parte de los votos posibles sigue aún en el espectro de los blancos, nulos e indecisos. Fuente: Captura de pantalla de Yo decido (El Deber).

La intención de voto en cada uno de los 9 departamentos de Bolivia.

En el Beni, Demócratas (aliado de Libre de Tuto Quiroga) ha perdido espacio político, lo cual obedece a varios factores de rechazo a la candidatura del ex prefecto Ernesto Suárez como senador y la buena imagen del tres veces alcalde de Reyes, Pepe Roca, que lidera la senaturía de Unidad de Doria Medina. Es notable la caída del MAS, donde Rodríguez es identificado como su candidato a pesar de postular por otra fuerza política. Fuente: Captura de pantalla de Yo decido (El Deber).

En Pando, ni la alianza con el ex prefecto Leopoldo Fernández ha logrado dar un primer lugar a Tuto Quiroga pero es notoria por primera vez la ausencia de los candidatos del régimen del MAS en los primeros lugares de la preferencia ciudadana. Fuente: Captura de pantalla de Yo decido (El Deber).

Santa Cruz, que estrenará por primera vez el número de 29 diputados por el crecimiento poblacional, es una plaza fuertemente disputada por el camachismo aliado a Doria Medina y los aliados de Tuto Quiroga, Demócratas y figuras mediáticas como Gary Añez y Branko Marinkovic. Se despega Unidad al frente, luego de haber iniciado la campaña con un segundo lugar tras de Libre. Fuente: Captura de pantalla de Yo decido (El Deber).

Los cochabambinos tienen tres candidatos presidenciales: El ex presidente Tuto Quiroga, el varias veces alcalde de su capital y ex prefecto, Manfred Reyes Villa, y el líder cocalero y actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Este bastión que los últimos 20 años fue una hegemonía del MAS, desaparece de los tres primeros lugares de las preferencias ciudadanas, e incluso desplaza a un segundo lugar al Capitán que aseguraba dos senadores. Fuente: Captura de pantalla de Yo decido (El Deber).

En La Paz, la oposición lidera la preferencia electoral. La alianza de Unidad con candidatos de Comunidad Ciudadana y con el ex alcalde del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, ha respondido favorablemente a la intención de voto paceño. Edman Lara, candidato a vicepresidente por PDC, aporta lo suyo al tercer lugar de Rodrigo Paz Pereira. Fuente: Captura de pantalla de Yo decido (El Deber).

Los orureños parecen haberse decantado con fuerza por la candidatura de Tuto Quiroga, tras una cerrada defensa del manejo del litio contra las decisiones impopulares del MAS de imponer contratos que desconocen sus aspiraciones. Fuente: Captura de pantalla de Yo decido (El Deber).

En Chuquisaca, la agrupación Republicanos aliada a Libre ha significado un importante impulso a la candidatura de Tuto Quiroga, seguida por Unidad de Doria Medina, a quien se lo recuerda por los años prósperos de su administración en la empresa mixta FANCESA, que redituaba ingresos seguros al gobierno municipal de la capital de la República y a la UASFX. Fuente: Captura de pantalla de Yo decido (El Deber).

La victoria con al menos tres senadores de Unidad en Tarija parece cantada. Región de emprendedores y turismo activo, su impronta es más cercana a la propuesta de Doria Medina. Fuente: Captura de pantalla de Yo decido (El Deber).

Nuevamente el litio y la resistencia contra los autoritarismos masistas encuentran en Potosí una clara oposición a la continuidad del gobierno que intenta suscribir contratos que los potosinos consideran una afrenta a sus aspiraciones. Fuente: Captura de pantalla de Yo decido (El Deber).

Punto a favor del Órgano Electoral de Bolivia con la organización en Santa Cruz (junto a la Confereración de Empresarios Privados de Bolivia y la Asociación Nacional de Periodistas) del primer debate presidencial oficial, que continuará el 12 de agosto en la ciudad de El Alto. El formato fue ágil y la ciudadanía pudo ver y escuchar por primera vez a los 8 candidatos que tercian por la presidencia del país, exponiendo sus planes de gobierno y haciendo uso de las estrategias políticas y comunicacionales dirigidas a lograr el voto democrático.

Por Gabriela Ichaso.