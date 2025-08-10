San Ignacio estrena asiento fiscal y Cámara Gesell gracias a alianza entre el Ministerio Publico, autoridades locales y la agroindustria

Santa Cruz. La nueva Cámara Gesell y el Asiento Fiscal de San Ignacio de Velasco fueron inaugurados con apoyo interinstitucional y del sector agropecuario, para reforzar la atención segura a víctimas en situación de vulnerabilidad.



La mañana del viernes 9 de agosto, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, inauguró la nueva infraestructura del Asiento Fiscal y la moderna Cámara Gesell en San Ignacio de Velasco, acompañado por autoridades nacionales, departamentales y municipales. El proyecto busca fortalecer el acceso a la justicia y garantizar atención especializada a víctimas en situación de vulnerabilidad.

La construcción y equipamiento de la Cámara Gesell fue posible gracias a la coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público, el Gobierno Autónomo Municipal y la ONG YWCA. A este esfuerzo se sumó el sector agropecuario, cuyo apoyo resultó clave para la conclusión y pleno funcionamiento de la obra.

Representantes del agro cruceño y nacional, como Walter Denner Ruiz, presidente de CONGABOL y FEGAZACRUZ; Klaus Frerking Adad, presidente de la CAO; Hernán Nogales, vicepresidente de CONGABOL; Javier Velarde, presidente de ASOGAPA; y Abraham Nogales, presidente de ANAPO, participaron del acto. Su respaldo, afirmaron, responde al compromiso del sector no solo con la producción y el desarrollo económico, sino también con causas sociales que contribuyen al bienestar de la población.

Con esta infraestructura, San Ignacio de Velasco refuerza su capacidad de atención a víctimas y avanza en la implementación de espacios seguros para la protección de sus derechos, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia en esa región del país.